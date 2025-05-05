На центральном участке ЗСД ограничат ночное движение

В ночь на 6 мая в Петербурге закроют для движения Центральный участок Западного скоростного диаметра.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», движение будет ограничено в связи с монтажом рамных опорных конструкций над дорожным полотном платной магистрали.

В период с 00:00 до 05:00 часов перекроют северное направление Центрального участка ЗСД — от транспортной развязки с набережной реки Екатерингофки до узла примыкания к улице Шкиперский проток.

Ранее стало известно о введении новых тарифных ставок на ЗСД, действующих с 1 мая текущего года. Наибольший рост стоимости проезда для пользователей транспондеров зафиксирован на маршруте КАД Юг – Белоостров (увеличение на 62 рубля), тогда как минимальное подорожание отмечено на участке от Благодатной улицы до набережной Макарова (всего 12 рублей).