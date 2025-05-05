Петербург введет бесплатный проезд для ветеранов в дни празднования Победы

В Санкт-Петербурге в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет действовать льготный проезд для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

С 7 по 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники концлагерей, а также граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», смогут бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта, включая метрополитен. Для этого необходимо иметь при себе соответствующие удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, данная льгота позволит представителям поколения победителей беспрепятственно посещать памятные места, воинские захоронения и мероприятия, посвященные Дню Победы. Льгота предоставляется независимо от гражданства и места жительства получателей.

В Смольном добавили, что перевозки организует Комитет по транспорту Северной столицы. Аналогичные транспортные льготы действуют ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в День памяти и скорби, и в День памяти жертв блокады Ленинграда.

Граждане, имеющие право на бесплатный проезд, могут им воспользоваться независимо от гражданства и места жительства, если предъявят соответствующие удостоверения, в том числе к медалям.

Напомним, в июне 2024 года председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев поддержал законопроект, который предусматривает бесплатный проезд для льготников в пригородных автобусах в период с 27 апреля по 31 октября. Законопроект предлагает закрепить эту меру на постоянной основе.