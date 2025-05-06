Исследование Авито показало, что каждый второй житель СЗФО помогает другим

Данные исследования платформы Авито, проведенного в апреле 2025 года, свидетельствуют о высоком уровне социальной активности россиян: более половины граждан (55%) регулярно участвуют в благотворительных и социальных проектах. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет 52%. Показательно, что 70% респондентов выразили готовность в ближайшее время опробовать новые, современные формы помощи нуждающимся. Среди тех, кто уже систематически занимается благотворительностью, энтузиазм еще выше — 91% готовы к инновационным подходам. Масштабный опрос охватил 10 тысяч респондентов по всей стране.

Традиционная материальная помощь остается наиболее распространенной формой участия: половина активных граждан (50%) передает вещи и продукты питания, делает денежные переводы, приобретает товары благотворительных организаций или направляет часть возвратных платежей на социальные цели. При этом 16% предпочитают более активные формы участия — работают волонтерами, присоединяются к благотворительным акциям, занимаются просветительской деятельностью. Оставшиеся 34% успешно сочетают финансовую поддержку с личным участием в проектах.

Гендерный анализ данных выявил, что женщины демонстрируют значительно большую вовлеченность в благотворительность по сравнению с мужчинами. Так, 31,8% представительниц прекрасного пола регулярно жертвуют одежду и продукты питания (среди мужчин этот показатель составляет лишь 18,2%). Аналогичная ситуация наблюдается и с денежными переводами: 26,8% женщин против 16,7% мужчин готовы финансово поддерживать благотворительные инициативы.

Возрастная статистика показала, что представители старшего поколения (65+) проявляют большую социальную ответственность, чем молодежь и люди среднего возраста. Среди пожилых респондентов 32,1% регулярно передают вещи и продукты нуждающимся (в то время как среди молодежи эта цифра не превышает 19%). Финансовую поддержку фондам оказывают 25,6% пенсионеров. В свою очередь, молодые люди в возрасте 18-24 лет чаще выбирают активные формы участия: 35% из них занимаются волонтерством, продвигают социальные проекты и оказывают информационную поддержку (для сравнения — в других возрастных группах этот показатель составляет около 25%).

Анализ предпочтений благотворителей выявил, что безусловным лидером остается помощь детям — сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей (28% всех пожертвований). Второе место занимает забота о бездомных животных (19%), третье — поддержка людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах (18%). Далее следуют программы помощи пожилым людям (15%), экологические инициативы (12%), а также культурно-образовательные проекты и программы поддержки талантов (по 4%). В Северо-Западном регионе особенно заметна любовь к животным: 23% местных жителей считают помощь братьям нашим меньшим своим приоритетом. Примечательно, что каждый десятый житель Северной столицы готов перечислять на благотворительность свои бонусы и кешбэк.

Современные тенденции благотворительности проявляются и в потребительском поведении: 46% граждан обращают внимание на специальные пометки в объявлениях, указывающие, что часть средств от продажи пойдет на социальные цели. Например «Знак добра» на Авито. При этом 16% сознательно выбирают именно такие предложения. Эта социально ответственная привычка наиболее характерна для представителей высокодоходных групп (60%). Менее восприимчивыми к подобным маркерам оказались жители двух столиц (43%) и граждане старше 45 лет (43%).

В ходе опроса выяснили и отношение к технолояиям в благотворительной сфере. Треть участников исследования (32,9%) убеждены, что искусственный интеллект способен усовершенствовать механизмы оказания помощи. Наибольший энтузиазм по этому поводу демонстрирует молодежь 18-24 лет (51%). Среди опытных благотворителей сторонников использования ИИ почти вдвое больше, чем среди тех, кто пока не участвует в подобной деятельности (43% против 21%).

При выборе благотворительной организации россияне в первую очередь обращают внимание на прозрачность финансовой отчетности (63%). Важность этого критерия закономерно возрастает с возрастом: если среди молодежи им руководствуются 52%, то среди людей старше 65 лет — уже 75%.

В пятерку ключевых факторов выбора также вошли: наличие положительных отзывов (34%), репутация организации (31%), четкость формулировки целей (29%) и возможность личного участия (25%). Для молодого поколения дополнительное значение имеют удобные способы перевода средств (18%) и сотрудничество фонда с известными брендами (15%).