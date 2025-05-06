Кирилл Поляков посетил мемориала «Журавли» в честь 80-летия Победы

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония зажжения 80 Вечных огней по всей России. Одновременно в городе завершилась реставрация мемориального комплекса в Невском районе.

В честь 80-летия Победы на территории Петербурга состоялась торжественная церемония по одновременному зажжению 80 Вечных огней по всей стране. Мероприятие стало центральным событием всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что в юбилейный год завершения Великой Отечественной войны мемориал в Невском районе Петербурга был капитально отремонтирован.

По его словам, были проведены работы по реставрации стелы и бронзовой статуи девушки на гранитном пьедестале, а также флагштоков, гранитных надмогильных плит и памятной стены с изображением летящих журавлей. Гранитные ступени и светильники были заменены. Специалисты «ПетербургГаза» подключили к монументу «Вечный огонь».

Поляков добавил, что пламя Вечного огня символизирует память о тех, кто пожертвовал своей жизнью на полях сражений ради Победы.