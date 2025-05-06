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Алексей Гевлич возглавил направление Lifestyle в Авито

Михаил Яковлев
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Фото предоставлено пресс-службой Авито

Платформа Авито сообщила об изменениях в руководящем составе. Алексей Гевлич был назначен на должность руководителя бизнес-направления Lifestyle, сменив на этом посту Никиту Шашкевича. Последний принял решение сосредоточиться на развитии личного проекта.

Теперь под управлением Гевлича окажется крупная категория платформы — «Товары», которая ежемесячно привлекает порядка двадцати восьми миллионов уникальных посетителей.

Первоочередными задачами для нового топ-менеджера станут улучшение сервиса покупок за счет модернизации системы доставки и безопасных платежей, расширение ассортимента в ключевых разделах, привлечение крупных компаний, а также стимулирование роста вторичного рынка товаров.

Карьера Алексея Гевлича в Авито началась в 2019 году. За это время он прошел путь от ведущего специалиста по стратегическому планированию до руководителя отдела стратегии и развития категории «Товары». На предыдущей должности он курировал разработку долгосрочных стратегий, оптимизацию товарной классификации, а также участвовал в развитии службы доставки и запуске трансграничных продаж.

До прихода в Авито Гевлич занимал руководящую должность в международном подразделении «Яндекс.Маркета», а также четыре года проработал в Японии в компании Mitsui & Co, где занимался инвестициями в технологические стартапы.

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