Кубинский президент познакомился с производством фармпроизводителей Петербурга

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил ключевые фармацевтические предприятия города Санкт-Петербурга.

В ходе визита кубинский лидер посетил фармацевтический кластер Северной столицы. Также стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между фармацевтическими отраслями Санкт-Петербурга и Кубы.

Особое внимание было уделено посещению производственного комплекса компании «Биокад», специализирующейся на выпуске препаратов для лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные и генетические патологии.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, предприятие располагает 68 лекарственными препаратами, а его производственные мощности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Нойдорф» оснащены уникальным для России оборудованием.

Кубинский лидер также посетил предприятие «Герофарм» — ведущего российского производителя биотехнологических препаратов, который играет важную роль в обеспечении лекарственной безопасности страны. Компания занимает первое место на рынке инсулинов в России и осуществляет все этапы производства на собственных мощностях.