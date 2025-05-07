В Госдуме назвали пенсии в России позорно низкими

Депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил, что даже после индексации российские пенсии не поспевают ни за инфляцией, ни за повышением заработных плат.

В беседе с «360.ru» председатель «Справедливой России — За правду» охарактеризовал среднюю российскую пенсию в 23 175 рублей (по данным Соцфонда) как позорную.

Миронов заявил, что пенсионеры продолжают беднеть, несмотря на проводимую индексацию. Он отметил, что коэффициент замещения утраченного заработка постоянно снижается и на данный момент составляет лишь 18% вместо рекомендуемых 40%.

Политик напомнил, что в 2019 году совместно с учеными РАН был разработан соответствующий расчетный набор, который в ценах того времени составлял 31 тысячу рублей. Миронов предложил самостоятельно оценить, насколько выросла стоимость такой корзины в текущих условиях.

Миронов предложил пересмотреть периодичность индексации пенсий, перейдя с ежегодной на ежеквартальную. Он также подчеркнул необходимость учета особой «пенсионерской инфляции», так как цены на жизненно важные товары и медикаменты для пожилых людей растут опережающими темпами.