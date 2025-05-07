Дачникам рекомендовали убирать еду, чтобы не привлекать змей на участок

Врач Елена Павлова предупредила, что оставленная на даче еда может привлекать змей. При встрече с гадюкой она рекомендовала не провоцировать ее.

В беседе с NEWS.ru Павлова предупредила об опасности оставления пищи на дачных участках, так как голодные змеи могут приползать в поисках еды. Она подчеркнула, что при встрече с пресмыкающимся нельзя провоцировать его на атаку, необходимо сразу увести детей и животных, после чего вызвать специалистов МЧС.

Павлова отметила, что змеи чаще всего прячутся в мусорных кучах, зарослях кустарников и высокой траве, где сохраняется тепло. Особое внимание она уделила необходимости объяснять детям опасность игр в таких местах.

Павлова сообщила, что ухоженные территории менее привлекательны для рептилий из-за отсутствия укрытий, а естественными врагами змей являются ежи, питающиеся их потомством.

В случае укуса Павлова рекомендовала сохранять спокойствие и немедленно обращаться за медицинской помощью из-за риска развития анафилактического шока, подчеркнув важность своевременного введения иммуноглобулина. Она также предупредила об опасности укусов насекомых — шершней, оводов и клещей, которые могут вызвать тяжелые аллергические реакции или стать причиной энцефалита и боррелиоза.