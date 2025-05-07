В центре Петербурга возможны сбои в оплате парковки из-за репетиции парада

В СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» обратились к автомобилистам города, предупреждая их о возможных сбоях интернет-соединения в центре культурной столицы в связи с проведением парада на Дворцовой площади.

Из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, возможны временные перебои в работе интернет-соединения в центральной части города, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» .

Чтобы избежать сложностей с оплатой парковки, в ведомстве рекомендуют заранее пополнить парковочный счет в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

В случае возникновения проблем с интернет-соединением, петербуржцев просят воспользоваться альтернативными способами оплаты парковочной сессии: через SMS или с помощью паркоматов, сообщили представители ведомства.

Они также попросили жителей города на Неве учитывать данную информацию при планировании поездок в центр города.