В школах изучат эффект от введения оценок за поведение

С сентября в школах шести регионов России начнут выставлять оценки за поведение учащихся. Нововведение коснется всех ступеней обучения — от начальных до выпускных классов. Школы смогут самостоятельно оценивать поведение учеников, а единые критерии и правила этой системы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения.

Своим мнением в беседе с RuNews24.ru поделилась заместитель директора по учебной части в частной московской общеобразовательной школе Наталия Савинкина. Она считает, что эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение вызовет неоднозначную реакцию. По ее мнению, у этой инициативы есть как преимущества, так и недостатки.

Среди плюсов Савинкина отметила, что оценка за поведение может способствовать развитию у учеников ответственности и дисциплины, а также стать дополнительным стимулом для создания благоприятной атмосферы в классе.

Она пояснила, что детям бывает сложно ориентироваться в школьных правилах и контролировать свое поведение, а такая оценка поможет им сформировать внутреннюю систему ценностей и духовно-нравственные ориентиры.

Однако, как подчеркнула Савинкина, важно разработать четкие и справедливые критерии оценивания. В качестве основных параметров она предложила учитывать добросовестное отношение к учебе, примерное поведение, уважение к учителям, старшим и одноклассникам, а также активность в школьной жизни и общественно-полезном труде.

При этом, по ее мнению, критерии должны быть прозрачными, чтобы минимизировать субъективность со стороны педагогов, но в то же время не слишком сложными, чтобы не перегружать учителей дополнительной работой.