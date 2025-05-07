Ритейлеры требуют ограничить скидки маркетплейсов из-за убытков

Значительные скидки на маркетплейсах негативно отразились на доходах традиционных магазинов — они столкнулись с оттоком покупателей и сокращением числа поставщиков. В ответ на эту ситуацию Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила ввести ограничения на размер скидок, которые могут предоставлять онлайн-площадки.

Как сообщает «360.ru», маркетплейсы не всегда финансируют крупные скидки за свой счет — зачастую продавцы вынуждены предлагать товары по заниженным ценам или даже в убыток под давлением площадок. По словам Олега Павлова, председателя организации «Общественная потребительская инициатива», каждый такой случай требует детального анализа.

Павлов назвал недопустимой практику, когда маркетплейс устанавливает скидки без согласования с поставщиком или лишает его права отказаться от акции. Однако если площадка компенсирует разницу самостоятельно, не ущемляя интересы продавцов, такие действия, хоть и создают дискомфорт для офлайн-ритейла, остаются в рамках честной конкуренции и не должны запрещаться.

Эксперт подчеркнул, что ситуация меняется, если скидки формируются за счет контрафакта: такой товар изначально дешевле из-за неуплаты налогов, что нарушает не только принципы добросовестной конкуренции, но и закон.

Павлов уверен, что грамотное регулирование скидок на маркетплейсах защитит поставщиков от принудительного снижения цен и сократит оборот нелегальной продукции.