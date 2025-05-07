На Финляндском вокзале прошла презентация электропоезда «Ласточка Победы»

В преддверии 80-й годовщины Победы на Финляндском вокзале представили электропоезд «Ласточка Победы», который с 9 мая начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Этот проект ОАО «РЖД» посвящен подвигу миллионов советских людей и исторической роли железнодорожников в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Председатель ведомства Валентин Енокаев подчеркнул неоценимый вклад ленинградских железнодорожников в победу. В тяжелые для города и страны времена они восстанавливали разрушенные железные дороги, связывая блокадный Ленинград с остальной территорией страны. Благодаря их мужеству и отваге сразу после прорыва блокады в город прибыл первый поезд по «Дороге Победы».

Оформление вагонов «Ласточки Победы» позволит пассажирам погрузиться в историю, начиная с первых дней войны и заканчивая маем 1945 года.

Пассажиры также смогут ознакомиться с историко-просветительским проектом ОАО «РЖД» ко Дню Победы, перейдя по QR-коду, размещенному в вагонах.

В рамках празднования 9 мая на вокзале прошел «Парад Паровозов», на котором были представлены уникальные ретролокомотивы времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Среди них паровоз серии Оп № 7587, который с 1941 по 1944 год водил бронепоезд на фронте, и паровоз серии Эу № 699-74, из которых в годы войны формировались колонны особого резерва Наркома путей сообщения для обеспечения бесперебойных воинских перевозок. Эти локомотивы сыграли важную роль в победе над фашистской Германией, заключили в Комтрансе.