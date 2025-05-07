На две ночи в Петербурге перекроют КАД на развязке с Московским шоссе

В связи с работами на 65 км КАД в Петербурге на развязке с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет полностью перекрыт съезд № 10 в ночное время: с 23:50 до 04:00 в ночь с 12 на 13 мая и в ночь с 13 на 14 мая.

Ограничение связано с монтажом опалубки и бетонированием при строительстве путепровода над КАД в рамках концессионного проекта по созданию трамвайной сети «Купчино — Шушары —Славянка», пишет пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дополнительно в это же время будут перекрыты третья и четвертая полосы на внешнем кольце КАД.

Кроме того, с 14 мая по 15 июня на внутреннем кольце КАД между Рябовским и Колтушским шоссе будут перекрыты первая и вторая полосы движения. На третьей и четвертой полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Ограничения связаны с восстановлением гидроизоляции моста над железной и автомобильной дорогами, а также рекой Лубья (39-41 км).

Во всех случаях вводимых ограничений будут установлены временные знаки, барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии будет выведена на электронные табло.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за неудобства.