На карте Петербурга появилась подстанция «Тумановская»

Один из ключевых питающих пунктов Адмиралтейского района ко Дню Победы получил новое имя — подстанция «Тумановская». Фасад здания также украсит памятный знак с изображением героя-энергетика, разработавшего проект электропередачи Волховская ГЭС — Ленинград по дну Ладожского озера.

«Никодим Туманов, в честь которого мы переименовали эту подстанцию — талантливый инженер и мужественный человек. Он разработал проект линии электропередачи «Кабель жизни», участвовал в строительстве электрозаграждений на Лужском рубеже, был награжден орденами и медалями. После войны продолжил трудиться в компании, восстанавливал электросетевой комплекс», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Этот важный объект энергетики Санкт-Петербурга работает с 1933 года и на протяжении долгих лет был основным источником питания для завода «Красный треугольник». Сегодня полностью реконструированная в 2021 году подстанция, снабжает электричеством важнейшие объекты транспортной инфраструктуры, промышленности, культуры, науки и образования, в том числе Мариинский театр, Первый военно-морской госпиталь, Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова и другие.

Подстанция работала практически всю блокаду, при минимальном ресурсе топлива и рабочей силы обеспечивала мощность для расположенных рядом предприятий, входила в так называемое «малое кабельное кольцо Ленинграда 35 кВ» и чудом уцелела, не получив серьезных повреждений от вражеских обстрелов.