Воздушное сообщение в петербургском Пулково постепенно восстанавливается

Авиасообщение по ранее задержанным направлениям в петербургском аэропорту Пулково постепенно нормализуется. Рейсы отправляются в запланированные пункты, однако часть из них отменена.

В аэропорту Пулково функционирует мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пассажирам рейса в Египет, задержанного предварительно до 21:00, предоставлены вода, горячее питание и размещение в отеле, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Соблюдение прав пассажиров и предоставление положенных по закону услуг находятся под контролем.

В Пулково работают представители Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры: заместитель прокурора Игорь Гуришев и помощник прокурора Галина Акимова.

Напомним, что утром 7 апреля в воздушной гавани задерживалось свыше 50 рейсов по различным направлениям. В ситуацию впоследствии вмешались сотрудники транспортной прокуратуры, а также специалисты Роспотребнадзора.