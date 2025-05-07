Аудиоролики для радио о Петербурге обойдутся Смольному в 24 млн рублей

Смольный выделит 24 млн рублей на создание и трансляцию аудиороликов о Санкт-Петербурге на радио.

Сегодня, 7 мая был выбран подрядчик для СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». До конца ноября 2025 года он должен разработать короткие аудиоролики для трансляции на 8 радиостанциях, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Цель проекта — формирование позитивного имиджа Северной столицы, раскрытие его культурного и исторического богатства для повышения туристической привлекательности. Ролики должны продвигать Северную столицу как привлекательное место для посещения в любое время года, а также знакомить слушателей с новыми туристическими маршрутами.

Контракт на сумму 24,31 млн рублей будет заключен с единственным участником. Ожидается, что аудиоролики длительностью 30 секунд будут транслироваться на радио не менее 1240 раз в течение как минимум 5 месяцев.