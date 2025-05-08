В Пулково задерживаются 26 пассажирских авиарейсов

В петербургском аэропорту Пулково наблюдаются задержки в расписании: 26 рейсов вылетают с опозданием, а еще 16 отменены.

Соответствующие данные отображаются на информационном табло воздушной гавани. Среди авиакомпаний, чьи рейсы задержаны, значатся «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», «ЮТэйр» и Turkish Airlines. География полетов также разнообразна: от внутренних направлений, таких как Москва, Иркутск, Тамбов и Сочи, до международных — Стамбул и Калининград. Отменены рейсы в Чебоксары, Душанбе, Горно-Алтайск, Екатеринбург и Ош.

Утром 7 мая в Пулково произошел сбой в расписании, затронувший более чем 50 рейсов. При этом аэропорт принял более 90 рейсов, перенаправленных из других городов. Тогда в ситуацию вмешалась Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая мобильную приемную в аэропорту, а также представители Роспотребнадзора.