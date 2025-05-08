Благоустройство 3 муниципалитетов в Петербурге оценили как неудовлетворительное

Три муниципалитета Петербурга получили низкие оценки за благоустройство.

В Санкт-Петербурге комитет по благоустройству подвел итоги оценки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территорий в 2024 году. Три муниципальных округа Северной столицы получили неудовлетворительные оценки.

По результатам реализации программы «Петербургские дворы» низкие оценки получили муниципальные округа «Северный», «Купчино» и «Дворцовый». Это означает, что в 2025 году данные муниципалитеты не смогут претендовать на финансирование из городского бюджета на цели благоустройства.

Критериями оценки стали благоустройство территорий и озеленение. Особые нарекания вызвало озеленение в округе «Северный».

В 2025 году на программу «Петербургские дворы» из бюджета города будет выделено более чем 1,5 млрд рублей. Эти средства планируется направить на обновление дворов, создание зеленых зон, установку детских и спортивных площадок, а также на ремонт тротуаров и освещения.