Использовать бесплатно 53 песни о войне на праздничных концертах разрешили в РФ

В России утвержден перечень песен о войне для бесплатного использования на мероприятиях.

Правительство Российской Федерации утвердило список музыкальных произведений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, которые разрешено бесплатно использовать в рамках праздничных мероприятий, пишет ТАСС.

В перечень вошли 53 композиции, включая марш «Прощание славянки» и такие известные песни, как «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте» и «Песенка военных корреспондентов».

Согласно сообщению пресс-службы правительства, данные музыкальные произведения можно будет безвозмездно использовать на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, а также в теле- и радиопрограммах, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим памятным датам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Данное распоряжение является частью реализации новых норм федерального закона, посвященного увековечиванию памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Закон предусматривает формирование общедоступного списка музыкальных произведений, созданных до 26 декабря 1991 года и прославляющих подвиг народа в годы войны.