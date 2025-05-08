ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе закончилось сломанным носом девочки

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства ДТП с участием велосипедиста и ребенка, который сломал нос.

Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала 11-летняя девочка. Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы 6 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской. Как сообщила пострадавшая, ее сбил велосипедист, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на пешеходном переходе.

Девочка обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее перелом носа. После вмешательства медиков школьница была направлена на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также розыск и задержание велосипедиста, скрывшегося с места ДТП.