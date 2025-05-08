Пассажиры в московском Шереметьево рассказали о коллапсе в аэропорту

Вчера, 7 апреля, в московском аэропорту Шереметьево наблюдались значительные задержки и отмены рейсов, что привело к скоплению пассажиров и напряженной обстановке. Несмотря на заявления администрации воздушной гавани о принятых мерах по стабилизации ситуации, многие пассажиры столкнулись с серьезными неудобствами, о которых они и рассказали.

Пассажиры, ожидающие вылета, сообщали о многократных переносах рейсов, которые в итоге переходили в статус отмененных, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Один из пассажиров рейса в Астрахань рассказал, что вылет был задержан на несколько часов, при этом люди находились в самолете, ожидая вылета. Им предлагали напитки и ваучеры на питание, однако длительное ожидание и неопределенность вызывали у многих беспокойство.

По словам очевидцев, в аэропорту наблюдались большие очереди в кассы по возврату билетов. Некоторым пассажирам стало плохо из-за длительного ожидания и стресса, потребовалась медицинская помощь. После очередного переноса вылета часть пассажиров приняла решение покинуть самолет и вернуть билеты.

Согласно данным онлайн-табло, десятки рейсов были отменены или задержаны. В то же время, сообщалось о снятии ограничений на полеты в других аэропортах московского авиаузла.

Позднее появилась информация о возобновлении работы аэропорта Шереметьево и снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Один из задержанных рейсов благополучно вылетел, однако пассажирам пришлось провести в ожидании около 9 часов.