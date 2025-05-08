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Цены на кофе для кофемашин выросли в России

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

В 2024 году цены на кофе для офисных кофемашин увеличились на 80%, достигнув отметки более 1,5 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщил Владимир Дорофеев, управляющий партнер сетей сервисных офисов «Практик» и OFIX.

В беседе с «Газетой.Ru» Дорофеев отметил, что для крупных российских компаний, включая банки, ИТ-платформы и предприятия нефтегазового сектора, возможность обеспечить сотрудников комфортными условиями труда, в том числе качественным спешалти-кофе, остается важным аргументом при выборе офиса в 2025 году, несмотря на кризис.

Он подчеркнул, что за прошлый год стоимость закупки кофе выросла более чем на 80% — с 854 до 1581 рубля за килограмм.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил подорожание кофе в России комплексом причин. Основной фактор — стремительный рост мировых цен на кофейное сырье, вызванный резким увеличением спроса, прежде всего в государствах Юго-Восточной Азии.

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