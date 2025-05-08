За первую неделю мая петербуржцев в 10 раз меньше кусали клещи, чем за городом

Риск быть укушенным клещом в Санкт-Петербурге в первые 7 дней мая был значительно ниже, чем в Ленинградской области. В городе зафиксировано всего 30 укусов, в то время как в области эта цифра достигла 339.

Наибольшее количество укусов в Петербурге зарегистрировано в Пушкинском районе (11 случаев). В Ленобласти лидируют Гатчинский, Всеволожский и Тихвинский районы, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на меньшее количество укусов в городе, в Санкт-Петербурге выявлены случаи клещевого боррелиоза. Лабораторные исследования клещей показали наличие возбудителей различных инфекций, включая клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют завершить вакцинацию против клещевого энцефалита до поездок в эндемичные районы. В ведомстве советуют не забывать о мерах защиты. Необходимо использовать репелленты, носить одежду с плотными манжетами и тщательно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе.