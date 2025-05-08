Петербуржцев предупредили о возможных перебоях работы метро в День Победы

В пятницу, 9 мая в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в честь празднования 80-летия Победы, в связи с чем возможны временные изменения в работе метрополитена.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», некоторые вестибюли станций могут быть закрыты на вход и выход или работать с ограничениями в течение дня.

В организации пассажирам рекомендовали следить за оперативной информацией на официальных ресурсах метрополитена, чтобы быть в курсе всех изменений.

Ранее, 7 мая, после капитального ремонта эскалатора возобновила работу в обычном режиме станция «Горьковская».

Напомним, что в День Победы в центре Северной столицы будут перекрыты многие улицы. Жителям города на Неве посоветовали в этот день не пользоваться личным транспортом для проезда в центральную часть мегаполиса.