В петербургском Пулково задерживаются 19 рейсов и 18 отменены вечером в четверг

Петербургский аэропорт Пулково снова испытывает трудности с вылетом самолетов. Так, 19 рейсов задержаны и еще 18 отменены.

Данная информация доступна на онлайн-табло воздушной гавани. Среди отмененных рейсов присутствуют направления в Москву, Горно-Алтайск, Стамбул, Тамбов и Ош. Авиасудна принадлежат разным компаниям, начиная от «Аэрофлота» и заканчивая «Победой». При этом задерживаются рейсы по таким направлениям как Москва, Омск, Барнаул, Ярославль, Минск, Минеральные воды и другие. Список авиакомпании, осуществляющих перелеты пассажиров, также большой. Среди них есть AlMasria Universal Airlines, Turkish Airlines, «РусЛайн» и другие.

Напомним, что еще днем 7 апреля пресс-служба Пулково писала о нормализации обстановки в воздушной гавани с вылетами рейсов, обещая, что к вечеру ситуация точно наладится.