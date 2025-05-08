Какие мероприятия будут проходить в Петербурге в 80-летие Победы

В пятницу, 9 мая, Санкт-Петербург масштабно отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, предлагая жителям и гостям города насыщенную программу мероприятий.

Сердцем торжеств станет Парад Победы на Дворцовой площади, где пройдут военнослужащие Ленинградского военного округа, представители силовых ведомств и курсанты. Впервые в современной истории к ним присоединятся казаки Северо-Западного войскового казачьего общества. После парада по площади проедут ветераны на ретро-автомобилях, представляя более чем 100 единиц исторической техники из коллекции «Ленрезерва».

Днем пройдет акция «Бессмертный полк», стартующая от площади Александра Невского и завершающаяся на Дворцовой площади. Ожидается участие около 1 млн человек, которые пронесут портреты своих героических предков.

На Дворцовой площади состоится пятичасовой концерт с участием известных артистов, таких как Александр Розенбаум, Пелагея и Дмитрий Певцов, а также творческих коллективов и белорусского ансамбля «Песняры». Зрителей ждут военные песни, рассказы о героях войны и фрагменты документальной хроники. В 19:00 страна почтит память павших минутой молчания.

Кульминацией праздника станет салют у стен Петропавловской крепости, который раскрасит небо над городом яркими огнями. Лучшие места для просмотра — Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и центральные набережные.

Во дворе Капеллы пройдет танцевальная программа «Весна 45-го года», где молодые люди и девушки воссоздадут атмосферу тех лет, танцуя под музыку военных лет. Гостей встретят реконструкторы в костюмах середины XX века, будут организованы фотозоны.

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая в Санкт-Петербурге будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц, в том числе в центре города, необходимо заранее планировать маршрут.