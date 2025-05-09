Десять рейсов из Пулково вылетят с опозданием в День Победы

В преддверии празднования юбилея Победы в петербургском аэропорту Пулково произошли задержки и отмены рейсов. Десять авиарейсов вылетят с опозданием, а отправление 18 самолетов и вовсе было отменено.

Так, самолет D2 323 авиакомпании «Северсталь» в Ухту отправился только в 9:00, вместо 7:00. Также время вылета рейса N4 333 от Nordwind Airlines в Тюмень изменилось с 7:50 на 9:05.

Рейс DP 527 авиакомпании «Победа», направляющийся в Нижнекамск, был задержан. Самолет должен был взлететь в 7:55, но вылет отложили до 8:40. Также было изменено время вылета рейса DP 529 в Калининград. Самолет поднимется в воздух в 9:00 вместо 8:10. Рейс DP 507 во Владикавказ, запланированный на 8:55, отправится с задержкой — в 9:45.

Рейс U6 053 авиакомпании «Уральские Авиалинии» в Калининград был задержан. Время вылета изменилось с 10:55 на 11:45.

Самолет под номером SU 764 от «Аэрофлота» теперь вылетит в аэропорт Эль-Мактум Дубая в 13:50 вместо 12:50. Рейс SU 2814 в Минеральные Воды отправится в 14:50, а не в 15:20. Рейс SU 2830 в Сочи будет задержан и вылетит в 17:50 вместо 17:25. Вылет самолета под номером SU 628 в Пхукет теперь запланирован на 01:35 вместо 19:20.

Кроме того, из аэропорта Пулково не состоятся 18 рейсов. Десять из них, выполняемые авиакомпанией «Аэрофлот», были запланированы в Москву, а один в Нижний Новгород. Также Turkish Airlines отменила три своих рейса в турецкие города Анталью и Стамбул.

Отметим, что задержки и отмены рейсов произошли накануне празднования юбилея Победы. Однако ранее руководство аэропорта заявляло о полном восстановлении штатного режима работы Пулково.