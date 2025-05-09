На Дворцовой площади начался парад в честь Дня Победы

В Санкт-Петербурге проходит празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В центре Северной столицы отмечают 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Незадолго до семи часов утра «Невский проспект» был закрыт, однако выход на станцию «Гостиный двор» оставался открытым. У выхода из вестибюля станции метро специалисты установили рамки безопасности.

Вдоль Невского проспекта расставлены ограждения для шествия «Бессмертного полка», а машины коммунальных служб перекрывают прилегающие дороги.

Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть парад вживую на Дворцовой площади, однако подходы к ней со стороны Невского проспекта уже закрыты. Для приглашенных гостей организован проход через Миллионную улицу.