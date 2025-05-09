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Раритетная «Нива» за 1,2 млн рублей не нашла покупателя

Валерия Трусова
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Фото: Baltphoto

В Москве продается уникальный экземпляр — Lada Niva (ВАЗ-2121) 1984 года выпуска, превращенная в стильный stance-проект. Несмотря на масштабную переделку, даже создателю машина стала не нужна.

Как сообщает «110km.ru», автомобиль находится в рабочем состоянии и готов к использованию. Под капотом остался заводской 1,6-литровый мотор в паре с механикой и полным приводом.

Но главное — это его экстерьер и доработки в стиле stance: пневмоподвеска, разборные диски Monza Autostrada, огромный регтоп, экспортные зеркала и кастомные кресла (оригинальные сиденья тоже сохранились).

У машины есть оригинальные документы, и за все время у нее был только один владелец. Однако уже год авто не может найти покупателя. В апреле 2024 года его безуспешно пытались продать за 999 тысяч рублей, а теперь цена выросла до 1,2 млн рублей.

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