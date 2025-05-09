Женщина погибла при пожаре в доме на Рыбацком проспекте

В результате возгорания в жилом доме на Рыбацком проспекте погибла местная жительница. Спасатели ликвидировали огонь, но спасти женщину не удалось.
Около двух часов дня 9 мая спасатели получили сообщение о пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга.
Пламя вспыхнуло на первом этаже жилого дома на Рыбацком проспекте. Огонь охватил обстановку в общем коридоре площадью 30 квадратных метров.
На место происшествия прибыли спасатели. Пожарные ликвидировали возгорание к 15:22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В ведомстве добавили, что при возгорании погибла одна женщина.
Для тушения огня было задействовано три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.