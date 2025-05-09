Моряки Балтийского флота отметили 80-летие Победы в Кронштадте

В Кронштадте прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Торжества начались с поднятия на эсминце «Беспокойный» Знамени Победы

Торжественный марш Кронштадтского гарнизона объединил военных, юнармейцев, кадетов и школьников. В знак уважения к ветеранам моряки прошли строем вдоль их домов.

В Морском Никольском соборе состоялась литургия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. После богослужения на Якорной площади развернули огромную копию Знамени Победы при участии жителей города и военнослужащих.

Также в этот день почетные караулы и салютные группы Ленинградской военно-морской базы возложили цветы к мемориалам и почтили память павших героев.

Отметим, что в праздничных мероприятиях приняли участие около двух тысяч военных Балтийского флота.