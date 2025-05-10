Пассажиры семи рейсов не вылетят вовремя из Пулково утром в субботу

В субботу утром пассажиры семи рейсов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись с задержками. Кроме того, в этот день из аэропорта не вылетят три самолета.

Рейс под номером TK 1234 в Анталью от компании Turkish Airlines был задержан. Вместо запланированного времени вылета в 1:45, самолет отправится в турецкий город в 9:15.

Борт с номером SU 734 в Шарм-Эль-Шейх от «Аэрофлота» также столкнулся с задержкой вылета. Его отправление было перенесено с 4:20 на 10:10. Изменилось время вылета рейса SU 860 в Санью. Теперь самолет отправится в китайский город в 17:30, а не 16:30.

Задержан и вылет рейса UT 731 в Баку. Воздушное судно от компании «ЮТэйр» теперь вылетит в 12:00, вместо 10:50.

Рейс HY 640 авиакомпании Uzbekistan Airways следующий в Самарканд, был перенесен с 13:10 на 20:30.

Борт EO 393 в Иваново от Nordwind Airlines задержится. Самолет должен был подняться в воздух в 16:35, однако теперь вылет назначен 17:15.

Также пассажиры рейса под номером ZF 915 в Шарм-Эль-Шейх от AlMasria Universal Airlines столкнулись с задержкой вылета. Воздушное вылетит из аэропорта в 23:15, вместо 19:50.

Кроме того, три рейса из аэропорта Северной столицы были отменены. В их число входит два борта от отечественного перевозчика «Аэрофлот». Один из них с номером FV 6929 должен был полететь в Горно-Алтайск, а другой FV 6808A в Москву.

Также был отменен вылет рейса 3F 334A в Ереван. Самолет от FlyOne Armenia должен был отправиться в 9:50.