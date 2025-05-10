Пенсионерка улицы Композиторов перевела мошеннику 3,8 млн рублей

Фальшивый сотрудник Росфинмониторинга смог обмануть пожилую жительницу Выборгского района Санкт-Петербурга. Пенсионерка перевела на указанный счет 3,8 миллиона рублей.
Около полуночи 9 мая в полицию обратилась 68-летняя жительница улицы Композиторов. По словам пенсионерки, вечером 7 мая ей поступил звонок от неизвестного.
В звонке мошенник прикинулся якобы сотрудником Росфинмониторинга. Под предлогом сохранности сбережений аферист убедил жертву перевести деньги на указанный банковский счет.
Как стало известно Gazeta.SPb, в итоге пенсионерка поверила злоумышленнику и перевела 3,8 миллиона рублей на «безопасный» счет.
После поступившего заявления правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».