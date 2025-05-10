Социальные пенсии для россиян достигнут отметки в 13,5 тысячи рублей

На начало 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил больше 13,5 тысячи рублей в месяц.

По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии в стране на 1 января 2025 года находится на отметке в 13,5 тысячи рублей в месяц.

Также средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы достигает уровня в 20,1 тысячи рублей в месяц.

По состоянию на 1 января 2025 года в стране зарегистрировано 41,1 миллиона пенсионеров. При этом 3,4 миллиона граждан получают социальные пенсии.

Напомним, что социальная пенсия — это ежемесячная выплата от государства для нетрудоспособных граждан. В отличие от страховой пенсии, которая полагается при достижении определенного возраста и наличии необходимого стажа, социальную пенсию назначают при определенных условиях.