Бастрыкин поручил провести расследование нападения на школьника в Петербурге

В Следственном комитете проверят обстоятельства конфликта в школе, где мать ученицы избила одноклассника своей дочери.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с предполагаемым нападением на школьника в Санкт-Петербурге.

О конфликте в одной из школ Северной столице стало известно из публикаций в СМИ. Мать одной ученицы нанесла удары однокласснику своей дочери.

После произошедшего инцидента следователи организовали проведение доследственной проверке. Об этом рассказали в пресс-службе СК России.

Председатель Следственного комитета потребовал от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить данные о ходе проверки и выявленных фактах.