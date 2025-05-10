Ученые доказали, что медитация повышает концентрацию и меткость

Специалисты выяснили, что короткие сеансы медитации помогают стрелять точнее и лучше концентрироваться.

В исследовании приняли участие 60 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая группа в течение 18 дней ежедневно практиковала 15-минутные сеансы медитации, в то время как вторая группа вела обычный образ жизни, сообщает Scientific Reports.

До и после эксперимента все участники проходили тестирование в виртуальной реальности, где оценивалась их меткость в стрельбе. Параллельно с помощью портативных ЭЭГ-устройств фиксировались изменения в мозговой активности испытуемых.

Результаты эксперимента показали, что группа медитирующих испытуемых стала стрелять точнее. По оценкам исследователей, их результаты улучшились в среднем на 6,5 баллов. Также приборы зафиксировали у них повышенную активность в лобных долях мозга, что говорит о лучшей концентрации и собранности.

Ученые отмечают, что даже недолгая, но регулярная медитация может помочь тем, кому нужна высокая концентрация внимания. По словам авторов работы, в этот список можно включить: спортсменов-стрелков, хирургов, авиапилотов и других.