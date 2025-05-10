Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Режиссер российского и советского телевидения Калерия Кислова ушла из жизни в возрасте 99 лет.

На 100-м году жизни скончалась экс-главный режиссер программы «Время» Калерия Венедиктовна Кислова Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дирекции информационных программ Первого канала.

Причина смерти российского режиссера не раскрывается. Кислова была заслуженным деятелем искусств РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР.

Напомним, что Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат. Окончив театральную студию при новосибирском театре «Красный факел», она поступила в ГИТИС, а в 1961 году начала работать ассистентом режиссера в Новосибирской студии.

В 1974 году Кислова перешла в Главную редакцию информации Центрального телевидения, где занималась созданием программы «Время», а через три года возглавила режиссерскую группу. Под ее руководством проходили съемки Олимпиады-1980, первого телемоста СССР–США.

В 2006 году Калерия Кислова оставила пост главного режиссера, перейдя на должность режиссера-консультанта.