Детям могут разрешить находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов

В Государственной думе предложили улучшить условия пребывания пассажиров с детьми в аэропортах при задержках рейсов.

Депутат Игорь Антропенко считает необходимым, чтобы в случае задержки рейса более чем на два часа, администрация аэропорта совместно с авиакомпанией предоставляла таким пассажирам места для отдыха. В качестве вариантов он предложил использование бизнес-залов или капсульных отелей, пишет ТАСС.

Антропенко отметил, что маленьким детям особенно сложно переносить ожидание, особенно в непредвиденных ситуациях. Кроме того, депутат обратил внимание на проблему отсутствия питьевых фонтанчиков во многих российских аэропортах. Он подчеркнул, что установка таких фонтанчиков сделала бы пребывание пассажиров более комфортным.

Депутат также рассказал о случае, когда матери двоих детей пришлось заплатить за небольшое количество кипяченой воды, чтобы дать ребенку запить лекарство. Он призвал не забывать о человечности и заботе друг о друге в любой ситуации.