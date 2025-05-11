В России задумались над повышением цифровой грамотности школьников

Совет Федерации предложил правительству России разработать стратегии по улучшению цифровой грамотности школьников.

В частности, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд других ведомств должны будут совместно с Роскомнадзором и Росмолодежью создать условия для безопасной информационной среды.

Эта работа направлена на формирование у подрастающего поколения критического мышления в отношении негативной информации и предотвращение распространения запрещенного контента. Об этом было сказано по итогам совещания «Вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций».

Кроме того, Минцифры совместно с Росмолодежью займутся анализом успешных региональных проектов по наполнению сети позитивным контентом. Лучшие практики планируется распространить по всей стране.

Как отметил член Совфеда Айрат Гибатдинов, цель этих мер — защитить детей и подростков от деструктивного влияния, прививая навыки цифровой гигиены.