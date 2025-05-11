Жители Петербурга станут меньше платить за газ в 2026 году

Смольный сообщает о мерах по повышению доступности сжиженного газа для жителей Санкт-Петербурга.

Правительство города утвердило порядок предоставления субсидий из бюджета на 2025 год организациям, поставляющим сжиженный газ населению.

Благодаря им оплата сжиженного газа для горожан в следующем году составит 51,2% от предельной розничной цены, что значительно снизит финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба Смольного.

Ожидается, что объем реализации сжиженного газа в текущем году превысит 1 тысячу тонн. В связи с этим в бюджете города предусмотрено 42 млн рублей на субсидии, которые будут распределяться по итогам конкурсного отбора.

На данный момент в Петербурге 48 многоквартирных домов (2 тысячи квартир) подключены к резервуарным установкам сжиженного углеводородного газа, а 1451 квартира использует сжиженный газ из индивидуальных баллонов. В 2024 году емкостным сжиженным газом пользовались 5,2 тысячи петербуржцев.