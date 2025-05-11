Как взыскать ущерб, причиненный разбитыми дорогами

Инструкция по действиям после ДТП:

Вызов патруля ДПС для фиксации факта ДТП

Обязательно вызовите сотрудников ДПС, чтобы они зафиксировали происшествие.

Сотрудники должны составить следующие документы:

1.1 «Схема места совершения административного правонарушения»

В графе «внешние повреждения» укажите все визуально доступные повреждения.

Пример: «На автомобиле марки Toyota Corolla, цвет серебристый, повреждения на переднем бампере и правом крыле».*

1.2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении»

Этот документ подтверждает, что вы не виновны в произошедшем ДТП.

Пример: «По результатам осмотра обстоятельств ДТП, установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla не нарушал правила дорожного движения».

1.3 «АКТ выявленных недостатков в содержании дорог»

Зафиксируйте несоответствия дорожного полотна ГОСТ Р 50597-2017.

Пример: «На участке дороги обнаружены ямы размером 20 см в длину и 80 см в ширину, глубиной 6 см, что превышает допустимые параметры».

2. Фотофиксация места ДТП

Самостоятельно выполните фотофиксацию: снимите место происшествия, повреждения автомобилей и панорамные фотографии.

Пример: «Сфотографируйте все углы автомобиля и место ДТП с разных ракурсов».

3. Транспортировка автомобиля

Организуйте эвакуацию автомобиля для технической оценки. Сохраняйте товарные чеки на все услуги (эвакуатор, ремонт и т.д.).

Пример: «Чек на услуги эвакуатора должен быть сохранен для последующего возмещения».

4. Копирование документов от ДПС

Сделайте минимум 3 копии всех документов от ДПС и заверьте их в ГАИ. Уточните название организации, обслуживающей данный участок дороги.

Пример: «Копии документов должны быть заверены печатью ГАИ для дальнейшего использования»

5. Организация технического осмотра

Свяжитесь с техническим экспертом для осмотра автомобиля и определите время и место осмотра.

Пример: «Необходимо организовать осмотр на подъемнике для проверки ходовой части».

5.2 Направьте телеграмму в организацию, обслуживающую участок дороги, о времени и месте осмотра за три дня до его проведения.

Пример: «Телеграмма должна содержать информацию о дате и времени осмотра».

6. Проведение технической оценки

Технический эксперт проведет оценку ущерба и составит «ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о стоимости восстановительного ремонта ТС».

Пример: «При проведении оценки предъявите чеки на понесенные расходы, такие как замена шин».

7. Составление досудебной претензии

После получения всех документов составьте досудебную претензию с описанием обстоятельств ДТП и причиненного ущерба, приложив все необходимые документы.

Пример: «В претензии укажите все детали ДТП и приложите копии чеков и экспертного заключения».

Направьте претензию в организацию, обслуживающую участок дороги, с копией в администрацию города/района.

8. Исковое требование в суд

В случае отказа или игнорирования ваших требований по возмещению ущерба составьте исковое требование в районный суд (если ущерб превышает 100 тыс. руб.).

Пример: «В исковом заявлении опишите обстоятельства ДТП и ваши попытки урегулировать ситуацию досудебно».

Следуя данной инструкции на основе материала Telegram-канала «Строптивый адвокат» и приведенным примерам, вы сможете эффективно действовать после ДТП и защитить свои интересы.