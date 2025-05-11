Как взыскать ущерб, причиненный разбитыми дорогами

Инструкция по действиям после ДТП:
- Вызов патруля ДПС для фиксации факта ДТП
- Обязательно вызовите сотрудников ДПС, чтобы они зафиксировали происшествие.
- Сотрудники должны составить следующие документы:
1.1 «Схема места совершения административного правонарушения»
- В графе «внешние повреждения» укажите все визуально доступные повреждения.
Пример: «На автомобиле марки Toyota Corolla, цвет серебристый, повреждения на переднем бампере и правом крыле».*
1.2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении»
- Этот документ подтверждает, что вы не виновны в произошедшем ДТП.
Пример: «По результатам осмотра обстоятельств ДТП, установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla не нарушал правила дорожного движения».
1.3 «АКТ выявленных недостатков в содержании дорог»
- Зафиксируйте несоответствия дорожного полотна ГОСТ Р 50597-2017.
Пример: «На участке дороги обнаружены ямы размером 20 см в длину и 80 см в ширину, глубиной 6 см, что превышает допустимые параметры».
2. Фотофиксация места ДТП
- Самостоятельно выполните фотофиксацию: снимите место происшествия, повреждения автомобилей и панорамные фотографии.
Пример: «Сфотографируйте все углы автомобиля и место ДТП с разных ракурсов».
3. Транспортировка автомобиля
- Организуйте эвакуацию автомобиля для технической оценки. Сохраняйте товарные чеки на все услуги (эвакуатор, ремонт и т.д.).
Пример: «Чек на услуги эвакуатора должен быть сохранен для последующего возмещения».
4. Копирование документов от ДПС
- Сделайте минимум 3 копии всех документов от ДПС и заверьте их в ГАИ. Уточните название организации, обслуживающей данный участок дороги.
Пример: «Копии документов должны быть заверены печатью ГАИ для дальнейшего использования»
5. Организация технического осмотра
- Свяжитесь с техническим экспертом для осмотра автомобиля и определите время и место осмотра.
Пример: «Необходимо организовать осмотр на подъемнике для проверки ходовой части».
5.2 Направьте телеграмму в организацию, обслуживающую участок дороги, о времени и месте осмотра за три дня до его проведения.
Пример: «Телеграмма должна содержать информацию о дате и времени осмотра».
6. Проведение технической оценки
- Технический эксперт проведет оценку ущерба и составит «ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о стоимости восстановительного ремонта ТС».
Пример: «При проведении оценки предъявите чеки на понесенные расходы, такие как замена шин».
7. Составление досудебной претензии
- После получения всех документов составьте досудебную претензию с описанием обстоятельств ДТП и причиненного ущерба, приложив все необходимые документы.
Пример: «В претензии укажите все детали ДТП и приложите копии чеков и экспертного заключения».
- Направьте претензию в организацию, обслуживающую участок дороги, с копией в администрацию города/района.
8. Исковое требование в суд
- В случае отказа или игнорирования ваших требований по возмещению ущерба составьте исковое требование в районный суд (если ущерб превышает 100 тыс. руб.).
Пример: «В исковом заявлении опишите обстоятельства ДТП и ваши попытки урегулировать ситуацию досудебно».
Следуя данной инструкции на основе материала Telegram-канала «Строптивый адвокат» и приведенным примерам, вы сможете эффективно действовать после ДТП и защитить свои интересы.