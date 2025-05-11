Ушел из жизни народный артист России Юрий Слесарев

На 78-м году жизни скончался народный артист России Юрий Слесарев, профессор Московской консерватории.

Об этом сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства в своем Telegram-канале.

Юрий Слесарев, выдающийся музыкант и вице-президент Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского, умер 10 мая. Коллектив ЦМШ-АИИ выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1971 году. За годы карьеры он стал лауреатом множества международных конкурсов, включая Международный конкурс пианистов в Лидсе, Международный конкурс имени П. И. Чайковского, Всесоюзный конкурс пианистов в Таллине и Международный конкурс в Монтевидео.

С 1969 года Юрий Слесарев активно концертировал, а с 1973 года начал преподавать в Московской консерватории. Он также проводил мастер-классы в различных странах мира, включая Россию, Германию, США, Республику Корею, Японию, Англию, Францию и страны бывшей Югославии.