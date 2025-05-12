Большинство госфильмов в России оказались убыточными

Исследовательский центр Коммуникационной группы Progress подвел итоги анализа кассовых сборов российских фильмов с государственной поддержкой за 2024 год. Согласно результатам, только шесть картин оказались окупаемыми — это 19% от общего числа отечественных фильмов, выпущенных в прокат за год.

Как сообщает «Газета.Ru», из 32 субсидированных фильмов 26 оказались убыточными.

Абсолютным лидером стал «Холоп 2»: при государственной поддержке в 450 млн рублей картина заработала рекордные 2,3 млрд чистой прибыли и собрала 9,8 млн зрителей. В топ-3 также вошли «Бременские музыканты» и «Лед 3».

Антирекорд установил фильм «Федя. Народный футболист», недобравший до окупаемости свыше миллиарда рублей при государственном финансировании в 125 млн рублей.