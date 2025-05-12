В России могут подорожать услуги курьеров и доставки

Летом 2025 года цены на доставку и курьерские услуги могут увеличиться на 10-25%, рассказал Антон Придворов, гендиректор АО «Новые технологии в перевозках». Основной причиной роста станет удорожание логистических процессов.

В беседе с NEWS.ru Придворов сообщил, что летом 2025 года вероятно подорожание доставки товаров и курьерских услуг на 10-25%, особенно в сегменте автоперевозок, если не произойдет снижения цен на топливо.

Он пояснил, что рост цен связан с увеличением логистических издержек: стоимость стикеровки может достичь 16 рублей за единицу, хранения паллет – 45 рублей за погонный метр в сутки, а механизированной разгрузки – 250 рублей за паллето-место.

Эксперт отметил, что, несмотря на развитие технологий, автоматизации и партнерских автопарков, эти инвестиции также требуют компенсации затрат. В связи с этим, по его словам, летом возможно повышение минимальных сумм заказов или введение дополнительных надбавок в популярных сервисах доставки.