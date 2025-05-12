Развязку КАД с Московским шоссе полностью перекроют

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют движения. В течение двух ближайших ночей с 23:50 до 4:00 будет перекрыт съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в сторону Ленинградской области.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», третья и четвертая полосы внешнего кольца КАД, ведущие к съезду, также окажутся перекрытыми. Эти меры вызваны строительством путепровода над магистралью в рамках проекта по созданию трамвайной линии «Купчино—Шушары—Славянка».

Данный проект, реализуемый в Петербурге по поручению президента России, призван улучшить транспортную связность быстрорастущих южных районов города. Ожидается, что новой линией будут ежегодно пользоваться до 13 млн пассажиров. Ввод в эксплуатацию первого участка запланирован на конец 2025 года.