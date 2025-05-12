В Госдуме предложили оказывать финансовую помощь родителям юных спортсменов

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой ввести налоговый вычет для родителей детей-спортсменов. Лидер партии Сергей Миронов направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как сообщает «360.ru», Миронов предложил ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для поддержки детского спорта. По его словам, эта мера поможет сделать спортивные занятия более доступными.

Он привел данные ВЦИОМ: только 45% российских семей могут регулярно оплачивать спортивные секции для детей. Многие не в состоянии купить форму, инвентарь или оплатить соревнования — даже в государственных спортивных школах эти услуги платные. На фоне резкого роста цен родители все чаще вынуждены отказываться от спортивного развития детей.

Как отметил Миронов, предлагаемый вычет частично компенсирует эти расходы. Поскольку реализация инициативы потребует бюджетных затрат, партия направила обращение Мишустину.