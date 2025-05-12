Понедельник, 12 мая 2025
$80.86 €92.14 ¥11.18
12.8 C
Санкт-Петербург
Новости

В Госдуме предложили оказывать финансовую помощь родителям юных спортсменов

Валерия Трусова
blank
Фото: Baltphoto

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой ввести налоговый вычет для родителей детей-спортсменов. Лидер партии Сергей Миронов направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как сообщает «360.ru», Миронов предложил ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей для поддержки детского спорта. По его словам, эта мера поможет сделать спортивные занятия более доступными.

Он привел данные ВЦИОМ: только 45% российских семей могут регулярно оплачивать спортивные секции для детей. Многие не в состоянии купить форму, инвентарь или оплатить соревнования — даже в государственных спортивных школах эти услуги платные. На фоне резкого роста цен родители все чаще вынуждены отказываться от спортивного развития детей.

Как отметил Миронов, предлагаемый вычет частично компенсирует эти расходы. Поскольку реализация инициативы потребует бюджетных затрат, партия направила обращение Мишустину.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Петербуржец пожаловался на рекламу алкоголя в клипе Егора Крида

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в связи с жалобой жителя города на клип Егора Крида и Toxis, усмотрев в нем признаки нарушения закона о рекламе. Внимание УФАС привлекло наличие в клипе демонстрации алкоголя без соответствующей пометки о рекламе и предупреждения о вреде употребления спиртными напитками. Кроме того, в ролике использованы бранные слова, а размещен он в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Согласно законодательству, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернете и использовать образы людей. Реклама в интернете должна быть помечена как таковая и содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Использование нецензурной лексики в рекламе также запрещено. В связи с этим УФАС возбудило дело по факту нарушения ряда статей закона о рекламе в отношении музыкантов, производителя виски...
Читать далее
Новости

На карте Петербурга появилась подстанция «Тумановская»

Один из ключевых питающих пунктов Адмиралтейского района ко Дню Победы получил новое имя — подстанция «Тумановская». Фасад здания также украсит памятный знак с изображением героя-энергетика, разработавшего проект электропередачи Волховская ГЭС — Ленинград по дну Ладожского озера. «Никодим Туманов, в честь которого мы переименовали эту подстанцию — талантливый инженер и мужественный человек. Он разработал проект линии электропередачи «Кабель жизни», участвовал в строительстве электрозаграждений на Лужском рубеже, был награжден орденами и медалями. После войны продолжил трудиться в компании, восстанавливал электросетевой комплекс», — отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин. Этот важный объект энергетики Санкт-Петербурга работает с 1933 года и на протяжении долгих лет был основным источником питания для завода «Красный треугольник». Сегодня полностью реконструированная в 2021 году подстанция, снабжает электричеством важнейшие объекты транспортной...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп смерть дети зенит суд погода авария метро петербург Смольный проверка статистика жкх пулково общество избиение футбол красногвардейский район кино деньги задержание ученые кад Госдума уголовное дело арест долги выставка безопасность пушкин школа отдых такси росгвардия мошенники великая отечественная война газ жалоба путин реклама больница аэропорт эрмитаж ограничения

Новости дня

Новости

Петербург лидировал по числу участников «Бессмертного полка»

Город

Архивные фото времен ВОВ можно увидеть на выставке в Пулково

Город

В честь юбилея ФК «Зенит» в Петербурге выпустят лимитированные «Подорожники»

Новости

Развязку КАД с Московским шоссе полностью перекроют

Новости

В центре Петербурга выдано более чем 120 тысяч парковочных разрешений

Новости

В России могут подорожать услуги курьеров и доставки

Город

ПАО «Аэрофлот» выплатит компенсацию не улетевшему в Стамбул петербуржцу

Новости

Большинство госфильмов в России оказались убыточными

Новости

Водители автобусов из Белоруссии примут участие в соревнованиях в Петербурге

Новости

Петербуржец пожаловался на рекламу алкоголя в клипе Егора Крида

Город

Свыше 1 тысячи ДТП произошло в Петербурге за майские выходные

Город

Колесов сообщил, что Петербург ждет потепление и северный ветер

Афиша

Какие спектакли пройдут в Петербурге с 19 по 25 мая

Новости

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам подготовки детей к лагерю

Город

В Петербурге изменился график работы вестибюля станции метро «Петроградская».

Бизнес-вести

Закон о локализации такси приведет к росту цен и уходу МСП в серую зону

Новости

Поезд насмерть сбил человека в Сестрорецке

Новости

Аниме игрушки в непристойных позах могут проверить в России

Город

Росгвардия задержала совершившего 2 ДТП нетрезвого водителя в Петербурге

Новости

Надписи на стене дома стали причиной возбуждения уголовного дела в Петербурге

Вне СПб

Арестован обвиняемый в смерти участницы «Миссис Россия-2019»

Новости

Блокадница Ерофеенкова считает отсутствие желаний самым тяжелым после ВОВ

Город

Николас Мадуро посетил Эрмитаж

Город

По Приморскому шоссе в сторону Зеленогорска ограничат движение автобусов

Культура

Ушел из жизни народный артист России Юрий Слесарев

Город

Летом у петербуржцев появится возможность познакомиться с культурой Венесуэллы

Новости

В Пушкине зафиксировано нарушение холодного водоснабжения

Новости

С конца мая россиян ждет новое ограничение при переводе денег

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb