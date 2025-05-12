Водители автобусов из Белоруссии примут участие в соревнованиях в Петербурге

В конце мая пройдет XXVII Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Более 60 команд из России и Белоруссии поборются за звание лучших.

По данным пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга, участники покажут навыки фигурного вождения и скоростного маневрирования. Испытания пройдут на автобусах длиной 12 и 18 метров, а также на электробусах.

Петербург на финале представят победители городского этапа конкурса.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что VI фестиваль «ТранспортФест» состоится с 22 по 24 мая 2025 года. Мероприятие приурочено ко Дню города и войдет в программу празднования.