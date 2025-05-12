В центре Петербурга выдано более чем 120 тысяч парковочных разрешений

Свыше 120 тысяч автовладельцев получили разрешения на парковку в центральной части Санкт-Петербурга.

По данным Комитета по транспорту, 82,5 тысячи из них — жители зоны платного паркинга, включающей Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы.

Бесплатно парковаться могут более 26 тысяч многодетных семей и свыше 4 тысяч владельцев электрокаров. Также оформлено 6 тысяч разрешений для спецтранспорта и 28 — для Героев России.

Для тех, кто не проживает в зоне платной парковки, доступно более 1,5 тысяч месячных и годовых абонементов.

В Комитете по транспорту уточнили, что с апреля многодетные семьи, где старший ребенок до 23 лет учится очно, также имеют право на бесплатную парковку. Ранее льгота действовала только при наличии детей до 18 лет.

Ранее председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщал о проработке вопроса расширения платного паркинга в Кронштадте и Пушкине из-за перегруженности дорог из-за туристов.