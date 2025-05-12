В июне откроется выставочный проект «Петергоф. Подвиг возрождения»

Музей-заповедник «Петергоф» посвятит выставочный проект «Петергоф. Подвиг возрождения» 80-летию Победы. Экспозиция расскажет о реставраторах, восстановивших дворцово-парковый ансамбль после разрушений, нанесенных войной. Она откроется 16 июня и продлится несколько месяцев.

Часть исторических экспонатов временно покинут Большой петергофский дворец, чтобы создать атмосферу трагичного периода оккупации и сложного пути возрождения.

Выставка представит историю людей, которые, по словам начальника экспозиционной службы Сергея Бондарева, «из руин воссоздали памятник». Петергоф оказался в зоне боевых действий с 23 сентября 1941 года. Большой дворец загорелся в первые дни, а перед отступлением немецкие войска взорвали его, разрушив почти все памятники и уникальную фонтанную систему.

До прихода немецких войск из музея было эвакуировано свыше14 тысяч экспонатов, которые хранились в Новосибирске и Сарапуле. Скульптуры были частично размещены в Исаакиевском соборе и на вокзале, а часть закопана в Нижнем парке. Сохранившиеся скульптурные шедевры были отреставрированы после войны.