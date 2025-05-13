Руководство Петергофа заключит соглашение с дальневосточными коллегами

В рамках предстоящего фестиваля «Интермузей-2025» музей-заповедник «Петергоф» готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с Музеем истории Дальнего Востока. Основой партнерства станет морская тематика и совместные проекты.

Данный шаг является продолжение стратегии по созданию музейных альянсов. После успешного партнерства с калининградским Музеем Мирового океана теперь предстоит работа с восточными коллегами. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил генеральный директор учреждения Роман Ковриков.

Он пояснил, что морская тематика станет основой взаимодействия. По его словам, в планах – совместные выставки и медиапроекты, которые позволят по-новому раскрыть историческое наследие обеих регионов.

Фестиваль пройдет с 21 по 24 мая и станет для «Петергофа» многофункциональной площадкой. Как сообщил директор, участники фестиваля могут узнать о новинках и получить обратную связь от профессионалов. Кроме того, это шанс встретиться с коллегами и обсудить будущие совместные проекты

Отметим, что в 2025 году тема фестиваля «Интермузей» сформулирована как «Музей — лаборатория наследия». Она подчеркивает роль музеев как площадок, где встречаются традиции и современные технологии.